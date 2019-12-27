وزير الطيران يكشف لـ"الدستور" حقيقة حركة تغييرات رؤساء الشركات

صرح الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، بأن الوزارة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة وفقا لخطة الدولة المصرية، لزيادة موارد منظومة الطيران فى ظل الصراع الشرس فى صناعة النقل الجوى العالى، مؤكدا حرصه بمد جسور التعاون مع العاملين بكافة الشركات والمنشآت التابعة للوزارة.



وأضاف عنبة لـ"الدستور"، أن العنصر البشرى أو الأيدى العاملة بالوزارة ثروة قومية لا يمكن الاستغناء عنها، كونهم أحد أهم عناصر التطوير والتنمية، وذلك من خلال التدريب المستمر بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، مشددا على اهتمامه بالعاملين المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم فى سبيل تطوير المنظومة.



وأشار وزير الطيران، إلى أنه التقى رئيس النقابة العامة للنقل الجوى، مؤكدا له على حرص الوزارة بالاهتمام بالعاملين الحاليين والمحالين للتقاعد، موجها بتنفيذ كافة الطلبات التى تصب فى مصلحتهم.



وأوضح أن الفترة الحالية ستشهد الإبقاء على العديد من رؤساء الشركات نظرا للنجاحات التى تم تحقيقها وظهر ذلك جليا فى تحقيق أرباح مالية فائقة خلال العام المالى المنصرم، نافيا شائعات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" التى انتشرت خلال الأيام الماضية عقب توليه مهام منصبه الجديد.



وتابع أن اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، يعد من أهم الكفاءات والكوادر فى المنظومة، حيث يعول عليه فى العديد من الملفات الهامة خلال الفترة المستقبلية، مؤكدا على التنسيق والتعاون بينهما وسيظهر ذلك قريبا.



واختتم تصريحاته، أنه لن يسمح بوجود تجاوزات إدارية أو مالية، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لجموع العاملين بالوزارة للاستماع إلى شكواهم وإنصاف المظلومين منهم ومحاسبة المخطئين، موجها تعليمات مشددة لكافة القيادات بالوزارة بالاهتمام والاستماع إلى شكوى العاملين والعمل على تنفيذها.