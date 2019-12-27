بلومبرج: أردوغان يرسل الجيش السورى الحر إلى ليبيا

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تركيا سترسل عددًا من المقاتلين السوريين إلى ليبيا مع نشر قوات للدفاع الجوي في طرابلس، وفقًا لما كشف عنه مسئول ليبي.



وتابعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيرسل إلى ليبيا عناصر من الجيش السوري الحر الذين قاتلوا مع القوات التركية في عدوان أردوغان الأخير على شمال سوريا، لدعم حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز السراج.



وأضافت أن حكومة السراج رفضت من قبل طلب تركيا بنشر القوات البرية السورية بها، ولكنها عادت ووافقت بعد هجوم الجيش الوطني الليبي الأخير على طرابلس.



وقالت الوكالة، إن القوات التركية ستقوم بتدريب وتنسيق القوات العسكرية للسراج، تأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاق بحري بين أردوغان والسراج.



وتابعت: أن عمليات الانتشار العسكرية التركية، تؤكد التورط المتزايد لأردوغان في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى نشر سفنها البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل القبرصية.