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اقتصاد

الليثي: مصر من أفضل الدول في اشتراطات إنشاء شبكات المحمول

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن مصر من أفضل الدول التي تراعي الاشتراطات الفنية والبيئية لإنشاء شبكات المحمول ومحطات التقوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري اعتمد المواصفات الأوروبية لإنشاء محطات تقوية المحمول، وتمت زيادة عدد من البنود الأخرى التي تحمي حياة المصريين ضد أي أضرار صحية أو بيئية محتملة.

وأضاف الليثي في تصريح لـ"الدستور"، أن هذه المواصفات تشمل عدة بنود منها أن ارتفاع البرج يتراوح بين 6- 12 متر بحسب المكان سواء على مبنى أو برج حديدي في الأراضي الزراعية، موضحًا أن المسافة بين الهوائيات "الأنتينا" وبعضها لا بد من أن تكون نحو متر على الأقل ويتحمل العمود المعدني 3 هوائيات فقط على البرج الواحد مشيرًا إلى أن الاشتراطات الصحية العالمية تشترط مسافة 3.4 متر بين البرج والمواطنين، ولكن القانون المصري اشترط مسافة 6 متر.

وأكد الليثي أن القانون حدد أيضًا أن يبتعد البرج عن الآخر مسافة لا تقل عن 12 متر والموجات الصادرة عن البرج لا تتعدى 100 ميجا وات مشيرًا إلى أن الشركات تقوم بعمل دراسة فنية وهندسية قبل إجراء أي إنشاءات لمحطات المحمول.

وأوضح الليثى أن هناك 3 جهات حكومية يتم إصدار الترخيص منها خلال عملية إنشاء محطة المحمول تشمل المحليات وجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لاتصالات ويمر إنشاء البرج أولا بموافقة المحليات على المكان ومنح شهادة من الإدارة الهندسية بمطابقة المكان فنيا وهندسيا ولو على مبنى سكني لابد من الحصول أيضا على شهادة سلامة المبنى ثم يقوم جهاز شئون البيئة بزيارة للمحطة للتأكد من موافقتها الشروط البيئية والصحية التي تتوافق مع المواصفات المصرية لسلامة صحة الإنسان وبعد الانتهاء من البناء يقوم الجهاز القومي للاتصالات بتشكيل لجنة لمعاينة المحطة والتأكد من سلامة الاشتراطات الخاصة بالمحطة والأشعة الصادرة عنها والمعايير الفنية للموجات وغيرها من الاشتراطات ويمنح المحطة شهادة معتمدة بعملية بدء التشغيل لها.

وأشار الليثي إلى أن المحليات تقوم بتحصيل عوائد سنوية على أبراج المحمول كضريبة متفق عليها، بالإضافة إلى تبرعات عند الإنشاء لصالح خدمة المواطنين في هذه الأحياء.

وقال الليثي إن بناء شبكات الاتصالات ومحطات التقوية يستحوذ على نحو من 30 إلى 40% من ميزانيات الشركات سنويًا موضحًا أن عدد المحطات الجديدة يصل إلى 4 آلاف محطة لجميع المشغلين سنويًا وتتراوح تكلفة المحطة بين 1.5 مليون إلى 5 ملايين بحسب المكان والمعايير التي يتم البناء عليها.

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