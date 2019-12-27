-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1800 صاروخ في 3 جولات مع غزة.. 2019 عام الرعب الإسرائيلي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:07 م
صاروخ
صاروخ
سارة الشلقاني
طباعة
اندلعت ثلاث جولات تصعيد كبرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركات المقاومة في قطاع غزة المحاصر، خلال عام 2019، ورغم أن عدد الجولات ليس بالكثير، إلا أنها كانت الأعنف منذ حرب الجرف الصامد، التي شنها الاحتلال عام 2014، ضد القطاع.

وشهد عام 2019 ثلاث جولات تصعيدية عنيفة، بجانب الغارات شبه اليومية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على العديد من مواقع المقاومة في غزة، بدعوى الرد على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف.

مارس
بدأت جولات التصعيد المباشر بين الجانبين في 25 مارس الماضي، إذ شن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة بدعوى الرد على إطلاق صاروخ من القطاع المحاصر، سقط في منطقة "هشارون" داخل تل أبيب، فيما أطلقت حركات المقاومة نحو 700 صاروخ خلال هذه الجولة.

وشملت تلك الجولة تدمير الاحتلال مكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، داخل غزة، فيما لم يكن الأخير موجودا داخله، وكذلك استهداف عدة نقاط تابعة لحماس في القطاع، منها موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الذراع العسكرية للحركة، وموقع البحرية شمال قطاع غزة، وأرض زراعية شرق مدينة دير البلح.

وباشرت مصر على الفور اتصالاتها بين الجانبين، لمنع تصعيد تل أبيب ضد القطاع المحاصر، وهو ما نجحت فيه القاهرة خلال ساعات، إذ أعلنت حماس، في الليلة ذاتها، نجاح الجهود المصرية، والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد وساطة مصرية.

مايو
اندلعت جولة التصعيد بين تل أبيب وفصائل المقاومة بعد استهداف القوات الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع بشكل مباشر، ما أدى إلى رد المقاومة عبر أحد قناصيها بعملية استهداف أدت لإصابة جنديين إسرائيليين بجراح خطيرة، ومن ثم شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مواقع تابعة للمقاومة داخل القطاع.

شهدت تلك الجولة إطلاق حركات المقاومة في غزة 690 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف، وبالقرب من تل أبيب، ولم تتمكن بطاريات القبة الحديدية من التصدي سوى لـ240 صاروخا فقط، وهو ما أثبت فشلها كمنظومة دفاع صاروخي.

وأسفرت الجولة عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة نحو 200 آخرين، مقابل استشهاد 25 فلسطينيا، بينهم 10 عناصر من المقاومة، وإصابة 154 آخرين.

وبعد استمرار الجولة ليومين، نجحت الجهود المصرية، فجر يوم 5 مايو، في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، نص على وقف غارات الاحتلال مقابل توقف إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة.

وأثارت تلك الجولة تساؤلات الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي حول فشل تصدي منظومة "القبة الحديدية" لصواريخ المقاومة، وعدم وجود سياسة ردع إسرائيلية على حدود القطاع المحاصر.

نوفمبر
اندلعت جولة التصعيد بشكل مفاجئ، بعد اغتيال الاحتلال لبهاء أبوالعطا، القيادي فى "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامى" الفلسطينية، فى قصف شنته، فجر يوم 12 نوفمبر الماضي، على منزله فى حى "الشجاعية" شرق القطاع المحاصر ما أدى لاستشهاد زوجته أيضًا.

وجاء قرار بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، باغتيال أبوالعطا بعد اضطراره للهروب من حفل انتخابي له داخل مدينة "أشدود"، في شهر سبتمبر الماضي، بعد إطلاق صواريخ من غزة بالقرب من مقر الحفل.

وأوضح تليفزيون الاحتلال، حينها، أن القرار تم تأجيله من أجل أن تكون الظروف مناسبة، مؤكدًا أنه تمت المصادقة على تنفيذ عملية تصفية أبوالعطا، من قبل مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت".

وأسفرت تلك الجولة عن استشهاد 34 فلسطينيًا، بينهم عائلة كاملة، وإصابة 111 آخرين، فيما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي نحو 450 صاروخًا، بعضها تجاه مستوطنات بالقرب من تل أبيب.

وتمكنت المقاومة من قصف 142 منطقة داخل المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، أبرزها تل أبيب، القدس، أشدود، عسقلان، وشعار هنجيف، كما أدت تلك الصواريخ إلى شل الاحتلال الإسرائيلي، إذ أغلقت المحال التجارية الكبرى في مستوطنات الغلاف وتل أبيب، ومنعت التحركات في الطرق الرئيسية، وغيرها من الإجراءات التي قيل حينها إنها "أوقفت سير الحياة" هناك.

وتدخلت مصر على الفور منذ اللحظات الأولى لعملية الاحتلال، ونجحت في وقف إطلاق النار فجر يوم 14 نوفمبر، وإجبار تل أبيب على إيقاف غاراتها ضد القطاع المحاصر، ووقفها سياسة الاغتيالات، وكذلك وقفها إطلاق النار تجاه المتظاهرين، خاصةً أنها الطرف الذي انتهك حالة الهدوء، مقابل وقف الجهاد الإسلامي لإطلاق الصواريخ، والحفاظ على سلمية مسيرات العودة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية

منذ يوم

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 20 ساعة

"خيانة السراج".. حكومة "الوفاق" تطلب دعمًا عسكريا تركيا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. 4 مصابين بانقلاب سيارة في البحيرة

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

هل أزالت الملكة صور "هاري وميجان" من مكتبها.. قصة الخطاب المثير للجدل

عن محمد صلاح.. "صورة في مراية" يحصد بجائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين

كارثة في كازاخستان.. تحطم طائرة تقل 100 شخص.. والركاب حاولوا الاستغاثة عبر "فيس بوك"

بعد رباعية ليستر.. صلاح غاضب.. وكلوب أيضا

منوعات

مطالبة سلسلة مطاعم بـ30 مليون دولار.. والسبب "بروس لي"

مساحتها مليون كيلومتر.. بقعة مياه ساخنة تحيّر العلماء

قضية "الرق الجنسي" تعود للواجهة في كوريا الجنوبية

احتفظ بصخرة لسنوات ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

كشكول

ضحية جديدة للأمطار.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء في المنوفية

تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى ندوة بهندسة عين شمس

"إعلام القاهرة" تنهي أولى الدورات التدريبية لواعظات الأوقاف

صرخة أم لإنقاذ نجلها الرضيع من الموت

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

"الأوبرا" تستضيف 600 ألف مشاهد بفعاليات ثقافية في 2019

المركز الثقافي الروسي ينظم حفل كنوز متحف "الارميتاج" بروسيا

"سترونج إندبندنت قارورة".. ديوان ساخر لمحمد بغدادى

اليوم.. "الإيسيسكو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الرباط

صفحتنا ع الفيس بوك