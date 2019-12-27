«دست الأشراف» الأول بدوري الثقافة الرياضية

حصل فريق مركز شباب دست الأشراف بإدارة شباب كوم حمادة، على المركز الأول في المسابقة التي أقيمت على مستوى 5 محافظات، اليوم الجمعة، في دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية.



جاءت المسابقة في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب والطلاب، من أبناء محافظة البحيرة، وتنمية مهاراتهم، وكذلك العمل على بناء الهوية والشخصية المصرية، لدى الشباب، وتنمية الجوانب الوطنية، وخطة مديرية الشباب والرياضة؛ لتنظيم سلسلة من الأنشطة التثقيفية.



صرح مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أن دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، شارك فيه ٨ مراكز شباب من 5 محافظات، هي: "البحيرة، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ".