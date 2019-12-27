تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمى اليوم

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.216 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 8 سنتات عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.



وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من اﻣﺪادات الغاز.



وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.



وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.