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محافظات

بابا نويل وشجرة الكريسماس.. احتفال أتوبيس نقل عام بالإسكندرية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شرائط من الزينة مطبوعة عليها صور وعبارات ارتبطت بالعام الجديد، وبالونات ملونة، وشجرة الكريسماس وبابا نويل تتزين بها أبواب وشرفات أتوبيس نقل عام في الإسكندرية، في جو من البهجة لاستقبال العام الجديد.

"عاوزين نستقبل سنة جديدة بفرحة، ونفرح ركاب الأتوبيس معانا".. بتلك العبارة بدأ أحمد عادل، 35 عاما، محصل تذاكر في أتوبيس نقل عام رقم 7017، خط 739 العصافرة- محطة مصر بالإسكندرية، وصاحب فكرة تزيين الأتوبيس- حديثه لـ"الدستور"، متابعًا: الأتوبيس هو مكان عملي ولكنني أعتبره منزلي الثاني، وأريد دائمًا أن يشعر الركاب بالفرحة والبهجة عند استقلالهم إحدى مواصلات النقل العام.

وأضاف "أحمد" أن فكرة الاحتفال داخل الأتوبيس ليست جديدة بل أصبحت عادة في جميع المناسبات لكي نستقبل تلك المناسبة بفرحة وبهجة، فضلًا عن عبارات الإعجاب والثناء من الركاب الذين اعتادوا الركوب معنا بسبب تلك البهجة في المكان.

وتابع: قبل كل مناسبة كبيرة أبدأ التحضير لتزيين الأتوبيس بمعاونة زميلي السائق، وأقوم بتحضير الزينة واختيار الألوان ونبدأ في تزيين الأتوبيس بعد انتهاء العمل.

وأشار إلى أن تزيين الأتوبيس بمناسبة الكريسماس لم يستغرق وقتا طويلا بل هو يوم واحد، وبتكاليف بسيطة 400 جنيه فقط، واستطعنا أن نقدم شيئًا يضفي جمالًا وبهجة، وهو ما لقي استحسانًا عند الركاب منذ أول يوم، فكل من يستقل الأتوبيس يقدم لنا التهنئة بالعام الجديد، وجميع الركاب كانت على وجوههم الابتسامة والفرحة، والكثيرون أرادوا التقاط الصور بداخل الأتوبيس للاحتفاظ بها، لافتًا إلى أننا نريد أن نعتاد على رؤية الجمال، فمكان العمل جزء من حياتنا يجب أن نوليه الاهتمام.

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