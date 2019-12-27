النيابة تعاين موقع انهيار منزل بالطوب اللبن في القليوبية

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة القليوبية، لمعاينة انهيار جزئي في منزل بالطوب اللبن، مكون من طابقين دون خسائر بشرية بقرية ميت كنانة بمدينة طوخ.



كما أمرت النيابة، بتشكيل لجنة متخصصة من الأجهزة المحلية، لتقدير حجم الخسائر وتعيين حراسة حول المنزل وفرض كردون حفاظا على أرواح أهالى المنطقة.



كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد فوزى عبدربه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بحدوث انهيار جزئي لمنزل باسم السيد حسن يوسف الكائن بعزبة جبران الشرقية التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة مركز طوخ.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن المنزل بالطوب اللبن مكون من طابقين وأن الانهيار حدث بغرفة بالدور الثانى وبعض الشروخ دون خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.



و في سياق متصل، انتقل المهندس محمد خيرى رئيس الوحدة المحلية لمدينة طوخ، وإبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للقيام بأعمالها، وكذلك مسئولي شركة الكهرباء ومياه الشرب لاتخاذ اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.