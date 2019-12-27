تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت فى بداية التعاملات إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وذلك بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لأكبر اقتصاديين فى العالم على خلفية الاتفاق الجزئي التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.8% مسجلًا 66.75 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير ليسجل 61.76 دولار للبرميل.



وتلقت أسعار النفط الدعم بآمال إنهاء الحرب التجارية بين الصين والولايات، وهو النزاع الذي أثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي وترك تساؤلات حول مستقبل الطلب على النفط.



ومن المقرر إعلان بيانات مخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات بتسجيل الهبوط الأسبوعي الثاني على التوالي.