برامج حزبية تأهيلية استعدادًا للانتخابات المقبلة

أطلقت الأحزاب السياسية على رأسها الحركة الوطنية والغد وإرادة جيل برامج لتأهيل الشباب والمرأة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء الإدارة المحلية أو الشيوخ أو النواب، وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إجراء الانتخابات خلال عام واحد، أثناء افتتاح إحدى المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم خلال الأيام الماضية.



وقال اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب أطلق عددًا من البرامج لتأهيل الشباب والمرأة استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن الحزب يقوم في الوقت الحالي بعمل برامج للتوسع في التدريب والتثقيف للشباب والمرأة لتأهيلهم في المشاركة داخل الحياة السياسية، وإعداد كوادر للدفع بها إلى مقدمة الصفوف، لإنشاء جيل قادر على تحمل المسئولية، وتولي المناصب.



وأضاف "السيد"، الحزب لدية تقصير في بعض أمانات المحافظات الخاصة بالاستعداد إلى انتخابات المحليات المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب أطلق برامج التأهيل، حتى يكون الحزب مؤثرًا في المشهد الحزبي خلال الفترة المقبلة، وداعمًا للدولة ومؤسساتها وأجهزتها الوطنية ونظامها السياسي، فضلًا عن أن الحزب سيدفع بنماذج في مجلس الشيوخ أو المحليات أو النواب، قادرون على تغيير الواقع السياسي إلى الأفضل بما يخدم الدولة ونظامها السياسي الحاكم.



وأوضح "رئيس الحركة الوطنية"، الكوادر التي يقوم الحزب بتجهيزها تتوافر فيها كافة المتطلبات التي تؤهلهم للعمل داخل مجالس النواب والمحليات والشيوخ، لافتًا إلي أن هناك كوادر جاهزة بالفعل، لكن الحزب يقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على تجهيز باقي الكوادر حتى يستطيع الحزب خوض الانتخابات باستعدادات كاملة.



وفي سياق متصل، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب قام بإطلاق عدد من برامج التأهيل والتثقيف والتدريب داخل الحزب الخاصة بالشباب والمرأة استعدادًا للانتخابات، مضيفًا أن الحزب قام بإطلاق عدد من البرامج تأهيل لشباب الحزب خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أن الحزب قام أمس بإطلاق برنامج جديد لتثقيف شباب الحزب تحت عنوان "حروب الجيل الرابع"، وأيضًا محاضرة عن البرلمان الأوروبي للتعريف علية وكيفية الاستفادة من دورة.