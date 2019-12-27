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مصر

التضامن: ٣ ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:47 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ولاء جمال
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أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه منذ انطلاق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى ٢٠١٥، ويتم العمل على الوصول إلى الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا، وفقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصول عدد المستفيدين من الدعم النقدي إلى ٣.١٤١.٣٠٣ أسرة.

وأضاف التقرير الذى حصلت عليه «الدستور»، أن عدد مستفيدى "تكافل" ارتفع إلى ١.٦٩٥.٨٠٠، مقارنة بعدد  ١.٥٦٨.٦٦١ أسرة مستفيدة، حتى منتصف نوفمبر الماضي، كما ارتفع عدد مستفيدى "كرامة" إلى ٧٧٨.٨٨٠ أسرة مقابل  ٦٩٢.٠٤١ خلال نوفمبر الماضي، وذلك بسبب تحويل عدد من الضمان الاجتماعي إلى كرامة، فى حين وصل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ٦٦٦.٦٢٣ أسرة.

وأشار إلى أن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، والتي تعد أقل فقرًا.    

وتابع: أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح من أسرع برامج الدعم النقدي نموصا في العالم، حيث نجحت وزارة التضامن فى الوصول ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى قرى ومحافظات مصر، ووصل إلى 5630 قرية ونجعًا، ما أدى الى زيادة استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم.

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