عبدالرحمن دياب: أحضر أغنية لنادى الزمالك

قال الفنان الشاب عبدالرحمن دياب، إنه يؤدي جلسات عمل مكثفة مع المؤلف أسامة الشاعر، والملحن حسيني، لتحضير أغنية لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يستقر على اسم الأغنية بعد.



وأضاف عبدالرحمن دياب، في تصريح خاص لجريدة "الدستور"، أنه سيغني مع الفنانين محمد طارق، وحسيني، وأسامة الشاعر، كاشفًا عن مشاركته في مسلسل "بخط اليد" للمخرجة شيرين عادل.



يذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب عبدالرحمن دياب، كان مشاركته في فيلم "بنات ثانوي" والمقرر عرضه يوم 7 يناير المقبل، بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، وتامر هاشم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.