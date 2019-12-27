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عالم

مصر في المركز الخامس.. 2.3 مليون تأشيرة عمرة خلال الموسم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي تشمل إصدار أكثر من مليونين و371 ألفا و441 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة مليونين و31 ألفا و213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة مليون و559 ألفا و764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، بأن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية مليون و938 ألفا و991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91 ألفا و443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 495،270، تليها إندونيسيا 443،879، وثالثا جاءت الهند 262،887، ثم ماليزيا 116،335، ومصر خامسا بـ 104،820 معتمر، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80،238، وتركيا 78،512، وبنجلاديش 73،142، والإمارات 46،370، والأردن 32،011 معتمر.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرا برنامج (التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة) الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخِدْمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة، أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر من إحدى المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

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