القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

انتشرت مؤخرًا حالة من الجدل؛ بسبب تشابه الأسماء بين كل من، البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر، وذلك منذ إعلان الكنيسة الروسية، ممثلة في البطريرك كيريل، انقطاع علاقتها مع الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، وهذا لم يحدث على الإطلاق.



خلال تصريحات لـ"الدستور" نفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، صحة صدور هذا القرار، وأن هناك لبسًا واختلاطًا في هذا الأمر.



وتابع "حليم" أن القرار الصادر عن المجمع المقدس للكنيسة الروسية خاص بكنيسة الروم الأرثوذكس، وأنه تم الخلط بين الكنيستين، نظرًا لأن بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركها يحمل اسمًا مشابهًا لاسم البابا تواضروس الثاني، مع اسم البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، مؤكدًا أن الكنيسة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية بمصر تربطهما علاقة محبة، ويتم تبادل الزيارات بين الكنيستين.



وحاولت "الدستور" التواصل مع الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على رد منه بخصوص بيان الكنيسة الروسية حتى وقت كتابة هذه السطور.



ومن جهته قال الكاتب والباحث كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لـ"أقباط من أجل الوطن"، تعليقًا على قرار المجمع المقدس للكنيسة الروسية الأرثوذكسية بقطع العلاقات مع بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بعد اعتراف المجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية برئاسة قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقا للروم الأرثوذكس بالكنيسة الأوكرانية المستقلة، بأنه يتوافق مع قرار البطريركية المسكونية التي يتبعها كل الكنائس الرومية المستقلة في العالم.



وأضاف كمال لـ"الدستور"، أنه في الأصل كانت كنيسة أوكرانيا تابعة للبطريركية المسكونية، ولكن تم نقل الإشراف عليها إلى بطريركية موسكو لظروف سياسية حدثت في القرون الماضية.



وذكر أن اعتراف بطريركية الإسكندرية بالكنيسة الأوكرانية، جاء بعد اعتراف البطريركية المسكونية، ورئيس أساقفة اليونان، وقرار قطع الكنيسة الروسية بقطع الشراكة مع كنيسة الإسكندرية، ليس قرارًا تختص به كنيسة موسكو كنيسة الإسكندرية، ولكن قرار مجمعها المقدس بتعليق العلاقات بشكل مؤقت مع أي بطريركية تعترف بالكنيسة الأوكرانية المستقلة، وقد سبق هذا القرار قرار مماثل مع البطريركية المسكونية وكنيسة اليونان.



وأشار "كمال" إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، كانت تابعة للبطريركية في موسكو لقرون عدة، لكن تراكمت توترات على مدار السنوات، بين البطريركية الروسية، والكنيسة الأوكرانية، منذ استقلال أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.



وكان المجمع المقدس للكنيسة الروسية الممثلة في البطريرك كيريل الأول، بطريرك موسكو وسائر روسيا، قد أصدرت بيانًا عبر موقع الكنيسة على الإنترنت، قال خلاله إنه قرر عدم ذكر اسم ثيؤدوروس في الصلوات والطقوس الليتورجية، بعدما اعترف بالكنيسة الأوكرانية ككنيسة مستقلة في نوفمبر الماضي.



وأضافت الكنيسة الروسية في بيانها أن الكنيسة شعرت "بالحزن العميق" إزاء تصرفات بطريرك الروم الأرثوذكس، قائلة إنه تحالف مع "الانشقاقيين"، مشيرة إلى أن قرار البابا ثيؤدوروس الثاني كان قرارًا شخصيًا، وأن المجمع المقدس للكنيسة لم يشارك البابا في هذا القرار.