شروط "الوطنية للانتخابات" لمراقبة "تكميلية" الجيزة وملوى

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 43 لسنة 2019، الخاص بمتابعة منظمات المجتمع المدنى، للانتخابات التكميلية للدائرتين الأولى الجيزة والسابعة ملوى بالمنيا التى خلت مقاعدهما لوفاة نائبيهما.



وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط التالية لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات وهى:



- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.



- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.



- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون في متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.



كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:



- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.



- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.



- ملخص وافٍ عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الاستفتاءات إن وجد.



- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات في كل محافظة من محافظات الجمهورية.



- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.



- ويجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى ترى لزومها.



وحددت الشروط الواجب توافرها في مندوب متابعة الانتخابات وهى:



- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.



- ألا يكون منتميًا لحزب سياسي أو عضوًا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.



- ألا تقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.



- أن يستوفي كل بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.



وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية وهى:



- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.



- أن تكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.



- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات



- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.



- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.



- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.