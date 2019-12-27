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مصر

الإحصاء: 22% من حالات الخلع بين حديثى الزواج

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن 22.3% من حالات الخلع وقعت بين أزواج لم تتعد مدة زواجهم 5 سنوات، بعدد 1592 حالة من إجمالي حالات الخلع البالغ عددها 7134 خلال عام 2018.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن 123 حكمًا تمت بعد مضي أقل من عام على الزواج، بينما بلغ عدد الحالات 250 بعد مضي سنتين أو أقل، و485 حالة خلع في أربع سنوات فأقل، فيما بلغ عدد الحالات 123 حالة بين الأزواج بعد مضي أكثر من عشرين عامًا.

وجاءت محافظة الإسكندرية الأعلى خلعًا بعدد 1944، تليها القاهرة 1680، والبحيرة بـ 496 حكم خلع، القليوبية بـ379 حكم خلع، وتذيلت القائمة محافظات الحدود والصعيد.

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