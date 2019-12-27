التضامن: معرض ديارنا 2019 إحدى آليات التمكين الاقتصادى

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا 2019 يمثل إحدى آليات التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة، مؤكدة أنه سيتم التركيز على مثل تلك المعارض خلال الفترة القادمة.



وأضافت نيفين القباج، خلال تصريحاتها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن المعرض يستهدف سيدات من الطبقة المتوسطة والطبقة العليا والدنيا أيضًا، حيث يقومون بالعمل على الصناعات الحرفية والتراثية الهدف منها الحفاظ على التراث والبيئة.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن كل محافظة بها جمعية أسر منتجة ترعى عددًا من الأسر، موضحة أن لدى الوزارة أيضا أنشطة تدريبية للأسرة وأيضًا مشاركة في المعارض كما حدث في افتتاح هذا المعرض.