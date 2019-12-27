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سياسي

بورسعيد تحتفل بذكرى انتصارها على العدوان الثلاثى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أقامت لجنة الوفد العامة العامة في بورسعيد، برئاسة محمد ناجى، احتفالًا بمناسبة عيد النصر الذى يوافق الذكرى 63 عامًا على انتصارات المدينة على العدوان الثلاثي.

ونظمت اللجنة النوعية للثقافة والفنون بالحزب في بورسعيد، الاحتفالية، برئاسة صابر عبيد، وتأتى ذكرى هذا العام لتخلد بطولة شعب ناضل وكافح من أجل أن تظل راية الوطن مرفوعة وضحى بالغالى والنفيس وروى بدماء أبطاله تراب الوطن الغالى، وضرب شبابه ورجاله وسيداته وأطفاله أروع صفحات النضال الوطنى، واستطاع أن يتصدى لعدوان ثلاثى من دول غاشمة أرادت أن تحتل بلده وكافح حتى نال النصر وخرج آخر جندى بلا عودة يوم 23 ديسمبر عام 1956. ‪

حضر الاحتفال، كل من جمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد وعضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير عام لجنة بورسعيد، وصفوت عبدالحميد، عضو الهيئة العليا، وأعضاء هيئة المكتب، واللجنة العامة، والأقسام واللجان النوعية، ونواب بورسعيد الحاليون والسابقون وعدد كبير من قيادات بورسعيد وأبنائها.

وأكد ناجى، أن بورسعيد هذه المدينة الصغيرة استطاعت أن تصد المعتدين بإمكانيات ضعيفة وبسيطة وتصدى أبناؤها بكل فئاتهم وأعمارهم لدبابات وطائرات، وضربوا أروع صفحات النضال والتضحية والفداء، وستظل بورسعيد الأبية بوابة الأمان والخير والنهضة لمصر، فهى المدخل الشمالى لقناة السويس، أهم ممر مائى فى التاريخ وهم قاطرة التنمية فى مصر.

وقدم ناجي، التحية لأبطال 56: محمد مهران وأحمد هلال وفوزى أبوالطاهر وعلية الشطوى وزينب الكفراوى ومصطفى شردى وعلى زنجير وإبراهيم إسماعيل وفتحية الأخرس "أم علي"، وجواد حسني ونبيل منصور، والسعيد حمادة، والسيد عسران، وطاهر مسعد، ومحمد حمد الله، ويحيى الشاعر، وشوقي خلاف، ومحمد نصر شحبر، وأمينة الغريب، ومحمد شاكر مخلوف، وطاهر الأسمر، وغيرهم كثيرون.

وأعرب صابر عبيد، رئيس لجنة الثقافة والفنون، عن شكره وتقديره لكل الحضور الذين تحملوا قسوة البرد والأمطار وحضروا الاحتفالية، وقدم التحية لأبطال 56 الذين دافعوا عن مصر ومنعوا العدوان أن يتوغل فى ربوع مصر، وصدوا الاعتداءات ودمرت منازلهم وسقط منهم الشهداء، ليجر العدوان أدباره ويرحل عن مصر، ودافعت بورسعيد بكل قوة عن تراب الوطن الغالى ودفعت الثمن غاليًا من دماء أبنائها الذين تحملوا كل الدمار لتبقى راية الوطن مرفوعة خفاقة.

ثم قدم المؤرخ البورسعيدى محمد بيوض، عرضًا مصورًا عبر الشاشة الكبرى فى مقر الاحتفال، عرض من خلاله مراحل المقاومة وتصدى أبطال بورسعيد للعدوان الثلاثى ومجموعة مورهاوس، وكيفية تصدى المقاومة الشعبية لكل أنواع الاعتداءات وتسليحات المعتدين.

وتضمن الحفل، أغانى وطنية وفنية للمطربين محمد الزهار وعمرو خضير وعادل أبوالحديد، وفقرات شعرية متنوعة للشعراء صابر عبيد وصفاء الشرايدى وعادل الشربينى.

وعلى أنغام السمسمية أطربت فرقة "أوتار الباسلة" بقيادة مينا إبراهيم، الحاضرين بأغانى الفلكلور الشعبى، وتفاعل معها جميع الحاضرين، وفى نهاية الحفل كرم حزب الوفد ببورسعيد نماذج من أبطال المقاومة الشعبية وقدمت لهم الدروع، تقديرًا لما قدموه لمصر وبورسعيد.

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