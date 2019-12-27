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سياسي

القومي للمرأة يشارك في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:01 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
محمد الشريف
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‎يشارك المجلس القومي للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، والتى ستتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

‎ وأكدت الدكتورة مايا مرسى دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة المهمة، مضيفة أن فعاليات المبادرة سوف تبدأ غدًا بطرق أبواب المواطنات والمواطنين في قرى تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة مركز اطسا، والتي شهدت سابقا إقبال عدد من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازي مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة، مضيفة أنه ولأول مرة سوف تشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

‎وأوضحت رئيسة المجلس أن مشاركة المجلس فى المبادرة تأتي إيمانًا من المجلس بالدور المهم الذي تلعبه الأمهات والأخوات والجدات في إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصي وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التي يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية، مثل فرص العمل المتاحة وتحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى.

‎جدير بالذكر أنه تمهيدًا لإطلاق المبادرة، فقد نظم المجلس دورتين تدريبيتين بالتوازي لعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الفيوم و150 رائدة ريفية ومنسقات محو الأمية ومجموعة من الشابات المتطوعات من محافظة الفيوم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة؛ لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل.

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