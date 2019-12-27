البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بالمستشفى الإيطالي بالعباسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية.



وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني، أمس الخميس، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



يأتي ذلك لتقديم شيخ الأزهر التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.

