التضامن: تحويل مئات الأسر من الضمان الاجتماعي إلى "كرامة"

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد مستفيدي الدعم النقدي "كرامة" ارتفع إلى ٧٧٨.٨٨٠ أسرة خلال ديسمبر الجاري، مقابل ٦٩٢.٠٤١ خلال نوفمبر الماضي، وذلك بسبب تحويل عدد من معاش الضمان الاجتماعي إلى الدعم النقدي "كرامة".



وأضافت الوزارة، فى تقرير صادر عنها، أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم "تكافل" في سداد بعض الفواتير والديون، واستفادت الأسر من دعم "تكافل" فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي.



وحقق البرنامج، نجاحًا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم وهو ما يظهر من التحاق ١٠٠٪ من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية.

