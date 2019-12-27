شاهد كيف ظهر أحمد داش عقب حادث تهشم سيارته؟

نشر الفنان أحمد داش صورة جديدة له، بعد تعرضه لحادث سير مؤخرًا، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.



وظهر داش بصحة جيدة خلال الصورة، التي علق عليها قائلا: "هالو"، وبدا ضاحكا فيها ليطمئن جمهوره على صحته بعدما تعرض لحادث عنيف للغاية، تهشمت من خلاله سيارته بشكل كامل.



وكانت منال الشوربجي، والدة "داش"، قد نشرت منذ يومين، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، صورة السيارة التي كان يستقلها "داش" بعد الحادث، مُعلقة عليها: "الحمد لله، اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".



وكان الفنان أحمد داش قد تعاقد مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي، بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه رمضان المقبل.





