إغلاق جزئي لشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء بعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق غاز طبيعى المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.



وقالت الإدارة إنه جارٍ تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل مرافق "غاز طبيعى"، والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.