تطوير العشوائيات: إنفاق 22 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك نحو 409 آلاف أسرة استفادت من تطوير المناطق غير المخطوطة، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة حتى الآن.



وأضاف خالد صديق، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد المناطق التي تم تطويرها وصل إلى 201 منطقة، حيث إن الصندوق بدأ بتنفيذ خطة للقضاء على المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات، تكلفتها قد تصل إلى 350 مليار جنيه.



وأكد أن الدولة تستهدف تطوير المناطق غير المخططة وتوفير احتياجات المواطنين في تلك المناطق ضمن رؤية 2030، مشيرًا إلى أن بشاير الخير 3 اقترب على الانتهاء، وكذلك بشاير الخير 5 سينتهي في منتصف 2020، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال 2020.