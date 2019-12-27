غدًا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ

تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019-2020، بجامعة كفر الشيخ، غدًا السبت، فى جميع الكليات العملية والنظرية بالجامعة.



وأنهت الجامعة كل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والمُقرر انعقادها فى 21 كلية ومعهد، حيث سيُؤدى 67 ألف طالب وطالبة الامتحانات فى اللجان التى أُعدت بالكليات.



ومن جانبه، شدد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ووجود أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر، وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.



كما وجه دسوقى، بأن يكون الزمن المُخصص للاختبار مناسب، مع مراعاة الطلاب، ومعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى الورقة الامتحانية وورقة الإجابة، والالتزام بإعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.