حريق ضخم بمحيط وزارة الدفاع العراقية

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل على فضائية "الحدث"، بأن هناك حريقا ضخما بمحيط وزارة الدفاع العراقية داخل المنطقة الخضراء.



وأغلق المتظاهرون عراقيون الطرق، بإطارات سيارات مشتعلة، في بغداد ومدن في جنوب العراق، ضمن احتجاجات غاضبة ضد القادة السياسيين الذين ما زالوا يتفاوضون للبحث عن مرشح بديل من رئيس الوزراء المستقيل.



وتصاعدت سحب الدخان خلال ساعات الليل، في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرق رئيسية وجسور تقطع نهر الفرات.



ووضع الرئيس العراقي، برهم صالح، استقالته، أمس الخميس، تحت تصرف البرلمان، تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أنحاء البلاد.

