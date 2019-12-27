سياسيون فرنسيون: الإخوان يريدون تفكيك الهويات ونشر العنف

قال جان مسيحة، خبير ومستشار سياسي فرنسي من أصول مصرية، في مقال له على موقع "بوليفار فولتيير" الفرنسي، إن الدين الإسلامي بشكله العام هو دين سماحة ليس به أي تعصب أو عنف.



وكان جان مسيحة، نائب وكيل وزارة الإدارة في وزارة الدفاع عام 2014، وعضو الحزب القومي اليميني التجمع الوطني منذ عام 2016.



وأضاف مسيحة: لكن الأزمة تنبع من إعادة اختراع نوع من الإسلام السياسي متعصب، وهو ما صدرته جماعة الإخوان إلى الدول، موضحًا أن النخبة الفرنسية لا توجد معها أي مشكلة مع المسلمين أو الإسلام، لكن السياسيين يحاربون مفاهيم الإخوان وهذا النوع من الإسلام الذي ينشرونه.



وأشار إلى أن ما يوجد في فرنسا نوع أخطر من الإسلام السياسي مما يمكن رؤيته في بلدان أخرى، مثل مصر أو لبنان، فالإخوان في فرنسا يريدون تفكيك الهويات أينما كانوا ويعملون على نشر العنف والأيديولوجية المتعصبة.



يأتي مقال مسيحة بالتزامن مع تقرير آخر، على مجلة بوليتيكو الفرنسية، يؤكد فيه جيل كلافريول، المستشار السابق في قصر الإليزيه في عهد الرئيس فرانسوا أولاند، أن الفرنسيين يحترمون الدين الإسلامي، مضيفا: تضع المقارنات الدولية فرنسا في مكانة عالية من حيث التسامح تجاه المسلمين، خلف الدول الإسكندنافية وإسبانيا والبرتغال، ولكن قبل ألمانيا أو المملكة المتحدة أو إيطاليا.



وأشار إلى أنه وفقًا لمعهد أمريكان بيو للأبحاث، يقول اثنان من كل ثلاثة فرنسيين إنهم مستعدون لأن يكون المسلم أحد أفراد الأسرة بنسبة 66٪ من المستطلعين، مقارنة بـ55٪ في ألمانيا و53٪ في المملكة المتحدة، موضحًا أنه في المجمل، 80٪ من الفرنسيين يعتقدون أن المسلمين فرنسيون مثل أي شخص آخر و81٪ يعتقدون أنه يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة دينهم بحرية.



ولكن قال كلافريول، إن ما يخشاه الفرنسيون ويرفضونه على نطاق، هو الخلط بين الأيديولوجية المتطرفة والدين، وأن التسامح الفرنسي مع المسلمين، لا يوجد بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، فهناك مخاوف كبيرة داخل المجتمع الفرنسي تجاه الإسلاموية التي تصدرها الجماعة من خلال التنظيمات الموجودة على أراضيها.