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محافظات

مصرع أم وابنتها وتسمم 2 من الأسرة بعد تناول وجبة فاسدة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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لقيت ربة منزل وابنتها حتفهما، اليوم الجمعة، كما أصيب اثنان آخران من نفس الأسرة بالتسمم الغذائي، نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بإحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة مطاي، من أهالي قرية أولاد الشيخ، يفيد بوفاة "صباح.ا. م"، 38 سنة، ربة منزل، وابنتها "مريم. ن. م"، 11 سنة، ونقل "فاروق. ن. م" 17 سنة، و"هاجر. ن. م" 3 سنوات، مصابين وفي حالة إعياء شديدة لمستشفي مطاي العام.

شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الوفاة تناول وجبة طعام فاسدة، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة الدكتور أشرف يعقوب، مدير إدارة مطاي الصحية، تبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب، نتيجة تناول طعام فاسد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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