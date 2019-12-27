سقوط مقاول هارب من دفع 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية

ألقى رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مقاول هارب من دفع 14 مليون جنيه غرامات بالأميرية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية "مصطفى ن ع م"، 40 سنة، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 12 حكم حبس جزئي وغرامات "مباني"، بإجمالي حبس سنة و6 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليونا و184 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.