تموين بورسعيد: المطاحن وافقت على التفويض البنكى بنسبة 100%

أعلن المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، عن الانتهاء من موافقة 78 مخبزًا بلديًا على التفويض البنكي من إجمالي 92 مخبزًا بلديًا بخصم قيمة حصص الدقيق، تمهيدًا للتحول الرقمي لمنظومة الخبز الجديدة.



وقال ثابت، لـ"الدستور"، إن المطاحن وافقت علي التفويض البنكى بنسبة 100%، وهي التي تقوم بطحن الأقماح المحلية لإنتاج الدقيق استخراج 82% لتوزيعها علي المخابز حسب حصص المخابز التى تتفاوت من مخبز لآخر، حسب الإنتاج ومتوسط التوزيع.



وأضاف أن هناك تواصلًا بين مديرية التموين في بورسعيد، ورئيس شعبة المخابز، للتوقيع على قرارات التفويض البنكي.