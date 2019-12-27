الكشف على 1500 مواطن.. انطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" بالقاهرة

انطلقت اليوم تحت رعاية محافظة القاهرة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، قافلة مبادرة "عنيك في عنينا"، للكشف عن مسببات العمى بمنطقة تل العقارب سابقا (روضة السيدة زينب) بمحافظة القاهرة وذلك فى إطار تطوير المنظومة الصحية ووضعها من الأولويات للحفاظ على الصحة.



وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن القافلة استهدفت اليوم الكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى لـ1500 مواطن من سكان منطقة تل العقارب، وتقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون بالاضافة إلى صرف النظارات بالمجان لضعاف البصر وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.