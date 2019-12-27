بمناسبة الكريسماس.. هيدى كرم تشعل إنستجرام بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الأخضر، وبمكياج لافت أبرز جمال ملامحها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، وبجوارها شجرة كريسماس وعدد من الصناديق والهدايا.



وعلقت هيدي كرم على الصورة، قائلة: "يا رب سنة ٢٠٢٠ تكون سنة فرفوشة لذوذة مليانة أحداث كتييييييير حلوة"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، ناهد السباعي، سلوى خطاب، إيناس كامل، شيماء سيف، مريهان مجدي، آية سماحة، محمود الليثي، سعيد صديق، وإبراهيم السمان، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.