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سياسي

"الغد" يطلق برنامجًا لتأهيل وتثقيف شباب الحزب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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يطلق، غدًا، حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، برنامج لتأهيل وتثقيف وتدريب شباب الحزب، لتبدأ المحاضرة الأولى بشأن "حروب الجيل الرابع"، والأدوات والفئات المستهدفة والخسائر الناتجة عنها وكيفية مواجهتها، ويحاضرها دكتور حاتم زاهر مساعد رئيس حزب الغد للفكر والتطوير ورئيس لجنة الفكر الاستراتيجي والدراسات السياسية بالحزب.

ويعد "حاتم زاهر" هو "ضابط طبيب" سابق بالقوات المسلحة وحاصل على دورات تخصصية متعددة في العمليات النفسية ومكافحة الإرهاب، وحروب الجيل الرابع، وحاصل على درجة الدكتوراه في التنمية البشرية من كاليفورنيا أمريكا، ودبلوم المفاوضات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتبدأ المحاضرة الثانية بعنوان "الموقف الأوروبي من السياسة الخارجية التركية في منطقة الشرق الأوسط"، ويحاضرها الدكتور أيمن الدسوقي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومنسق عام لجنة الفكر الاستراتيجي والدراسات السياسية بالحزب، وتتناول تعريفًا بالبرلمان الأوروبي وكيفية الاستفادة من دورة، كونه أكبر مؤسسة منتخبة في العالم، لمواجهة التوغل التركي "الاردوغاني"، على الحقوق العربية والأمن القومي المصري، ولاسيما في ليبيا.

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