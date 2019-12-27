-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

15 معلومة عن أثقل مروحية عسكرية بالعالم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء الاختبارات الحكومية لمروحية "مي – 26 تي 2 في" بصفتها أثقل مروحية عسكرية فى العالم، وأفاد الناطق باسم شركة "مروحيات روسيا" بأن الاختبارات ستجري في 4 ميادين عسكرية للتدريب، حيث يفحص أفراد طاقم المروحية كل مواصفاتها التقنية التكتيكية وعمل أهم أجهزتها وقدراتها العسكرية بما يتلاءم مع القدرات الحربية الروسية، وذلك وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن أثقل مروحية عسكرية في العالم:

- تعتبر مروحية "مي-26" أكبر مروحية نقل ثقيلة وأكثرها قدرة على التحمل في العالم.
- يوجد في العالم مروحية واحدة مشابهة لها في المهام، لكنها تختلف عنها من حيث الحمولة وهي "Sikorsky CH-53E Super Stallion" الأمريكية.
- بدأ العمل على تطوير "مي-26" في بداية السبعينيات من القرن الماضي، كبديل لمروحية "مي-6" الثقيلة.
- قامت بأول رحلة جوية في عام 1977.
- بدأ الإنتاج التسلسلي في عام 1980.
- خضعت المروحية لعدة عمليات تحديث منذ ذلك الحين وما تزال آلة حديثة حتى الآن.
- يبلغ طول المروحية 40 مترا ويشكل وزنها عن الإقلاع نحو 56 طنا وعرض مقصورة الشحن 3.2 متر وحجمها 110 أمتار مكعبة.
- تتمكن المروحية من نقل 20 طنا في مقصورة الشحن أو مقصورات خارجية معلقة.
- توجد داخل المروحية رافعة كهربائية بقوة سحب تصل إلى 500 كج لتحميل الشحنات الكبيرة.
- تستوعب مروحية النقل العسكري نحو 85 جنديا من المشاة أو 70 مظليا مع جميع معداتهم أو 60 مصابا على النقالات.
- تم تزويد المروحية العملاقة بمحركين توربينيين يعملان على الغاز بقدرة 11 ألف حصان لكل منهما، إضافة إلى دوار المروحية، الذي يبلغ قطره 32 مترا ويتألف من 8 شفرات معدنية مركبة، بينما يتألف دوار ذيل المروحية من 5 شفرات من الألياف الزجاجية.
- تم تزويد مروحية "مي-26" بوحدة طاقة إضافية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في حال غياب مصدر الطاقة الخارجي.
- تتراوح سرعة المروحية ما بين 240-270 كم الساعة، وهي سرعة جيدة لآلة يبلغ وزنها 56 طنا. - يبلغ مدى رحلة الطيران عند الحد الأقصى من التزود بالوقود والتحميل حوالي 750 كم.
- يمكن زيادة مسافة الرحلة من خلال تقليل الحمولة وتركيب خزانات وقود إضافة في مقصورة الشحن لتصل إلى 2350 كم.
- تتمكن المروحية من الارتفاع أثناء الحركة إلى 4600 متر، بينما يشكل أقصى ارتفاع لها في حالة الثبات 1800 متر، أما الارتفاع الديناميكي الأقصى على المدى القصير، الذي تتمكن المروحية من الارتفاع إليه هو 6500 متر.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تنفي بيع منطقة القلعة الأثرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع وإصابة 13 بـ4 حوادث سير في بني سويف

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الليبية

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

خاص- البترول تكشف خطة زيادة إنتاج الغاز وتنمية الآبار

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

تونس تجدد تأكيدها: لن نشارك في أي تحالف يخص ليبيا

أردوغان يهدد أوروبا: لم يعد بإمكاننا استيعاب اللاجئين

الجيش السوداني يغلق طريق القيادة العامة فجأة.. وأنباء عن محاولة انقلاب

مصرع شاب صعقا بسبب الأمطار بالدقهلية

منوعات

مطالبة سلسلة مطاعم بـ30 مليون دولار.. والسبب "بروس لي"

مساحتها مليون كيلومتر.. بقعة مياه ساخنة تحيّر العلماء

قضية "الرق الجنسي" تعود للواجهة في كوريا الجنوبية

احتفظ بصخرة لسنوات ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

كشكول

ننشر خطة "البحث العلمي" للعام الجديد

"سوبر حامل".. أول كوميكس صحي لمواجهة وفيات الولادة

ننشر استعدادات جامعة أسيوط لماراثون امتحانات الترم الأول

بالفيديو.. تعرف على فوائد وأضرار الألعاب الإلكترونية

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

"سترونج إندبندنت قارورة".. ديوان ساخر لمحمد بغدادى

اليوم.. "الإيسيسكو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الرباط

وزيرة الثقافة تطلق احتفالات «60 عامًا على فرقة رضا»

افتتاح معرض الفنان جورج بخيت بأوبرا الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك