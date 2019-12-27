15 معلومة عن أثقل مروحية عسكرية بالعالم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء الاختبارات الحكومية لمروحية "مي – 26 تي 2 في" بصفتها أثقل مروحية عسكرية فى العالم، وأفاد الناطق باسم شركة "مروحيات روسيا" بأن الاختبارات ستجري في 4 ميادين عسكرية للتدريب، حيث يفحص أفراد طاقم المروحية كل مواصفاتها التقنية التكتيكية وعمل أهم أجهزتها وقدراتها العسكرية بما يتلاءم مع القدرات الحربية الروسية، وذلك وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.



وترصد "الدستور" أهم المعلومات عن أثقل مروحية عسكرية في العالم:



- تعتبر مروحية "مي-26" أكبر مروحية نقل ثقيلة وأكثرها قدرة على التحمل في العالم.

- يوجد في العالم مروحية واحدة مشابهة لها في المهام، لكنها تختلف عنها من حيث الحمولة وهي "Sikorsky CH-53E Super Stallion" الأمريكية.

- بدأ العمل على تطوير "مي-26" في بداية السبعينيات من القرن الماضي، كبديل لمروحية "مي-6" الثقيلة.

- قامت بأول رحلة جوية في عام 1977.

- بدأ الإنتاج التسلسلي في عام 1980.

- خضعت المروحية لعدة عمليات تحديث منذ ذلك الحين وما تزال آلة حديثة حتى الآن.

- يبلغ طول المروحية 40 مترا ويشكل وزنها عن الإقلاع نحو 56 طنا وعرض مقصورة الشحن 3.2 متر وحجمها 110 أمتار مكعبة.

- تتمكن المروحية من نقل 20 طنا في مقصورة الشحن أو مقصورات خارجية معلقة.

- توجد داخل المروحية رافعة كهربائية بقوة سحب تصل إلى 500 كج لتحميل الشحنات الكبيرة.

- تستوعب مروحية النقل العسكري نحو 85 جنديا من المشاة أو 70 مظليا مع جميع معداتهم أو 60 مصابا على النقالات.

- تم تزويد المروحية العملاقة بمحركين توربينيين يعملان على الغاز بقدرة 11 ألف حصان لكل منهما، إضافة إلى دوار المروحية، الذي يبلغ قطره 32 مترا ويتألف من 8 شفرات معدنية مركبة، بينما يتألف دوار ذيل المروحية من 5 شفرات من الألياف الزجاجية.

- تم تزويد مروحية "مي-26" بوحدة طاقة إضافية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في حال غياب مصدر الطاقة الخارجي.

- تتراوح سرعة المروحية ما بين 240-270 كم الساعة، وهي سرعة جيدة لآلة يبلغ وزنها 56 طنا. - يبلغ مدى رحلة الطيران عند الحد الأقصى من التزود بالوقود والتحميل حوالي 750 كم.

- يمكن زيادة مسافة الرحلة من خلال تقليل الحمولة وتركيب خزانات وقود إضافة في مقصورة الشحن لتصل إلى 2350 كم.

- تتمكن المروحية من الارتفاع أثناء الحركة إلى 4600 متر، بينما يشكل أقصى ارتفاع لها في حالة الثبات 1800 متر، أما الارتفاع الديناميكي الأقصى على المدى القصير، الذي تتمكن المروحية من الارتفاع إليه هو 6500 متر.