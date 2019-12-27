الأنبا أنطونيوس يبدأ زيارته الرعوية للكويت غدًا

يبدأ الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي زيارته الرعوية إلى الكويت، غدًا السبت 28 ديسمبر الجاري.



وخلال الزيارة يترأس صلاة التسبحة الكيهكية، بكنيسة مارمرقس الرسول بالكويت، مساء غد السبت، على أن يترأس الأحد المقبل حفل تخرج الدفعة الاولى من أسرة الأنبا أثناسيوس الرسولي لإعداد الخدام والخادمات.



من ناحية أخرى، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020 مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدًا يومي الأربعاء والجمعة.