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عالم

اليونان: خطط أردوغان في ليبيا «توسع عثماني جديد»

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:06 م
أردوغان
أردوغان
ا ش ا
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انتقد نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتاديس فارفيتسيوتيس، خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال فارفيتسيوتيس، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن "الرئيس التركي بهذه الخطط يلعب بالنار ويثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول"، معتبرا هذه الخطط أنها تعد "توسعا عثمانيا جديدا".

وشدد المسئول اليوناني على أهمية الزيارة التي سيقوم بها رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل، مشيرا إلى أن أثينا تعمل على تدويل ما وصفها بـ"مسألة الاستفزازات التركية" بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه أوردغان بأنه يتوقع أن يمرر برلمان تركيا تفويضا بإرسال جنود إلى ليبيا يومي 8 و9 يناير المقبل، مستندا في ذلك إلى اتفاقية دفاع مشترك وقعت خلال الفترة الماضية بين أنقرة وطرابلس، وأخرى بحرية أثارت حفيظة اليونان مدت خلالها تركيا منطقتها المائية الاقتصادية وجعلت لها حدودا بحرية مع ليبيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لإرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، في مواجهة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

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