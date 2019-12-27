ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالحشيش في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسوان تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وتصنيعه لإنتاج كميات كبيرة منه.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر التشكيل العصابى، وتم رصد محاولتهم إعادة تدوير وتصنيع ذلك المخدر لإنتاج كميات كبيرة منه، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.. وهم ثلاثة أشخاص عاطلون، لديهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسوان.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزى، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمسكن اثنين منهم وبحوزتهم 38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،800 كيلوجرام، وكمية من عجينة مخدر الحشيش وزنت واحد كيلوجرام، و4 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلوجرامات، و3 أكياس لمسحوق نبات القنب المخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات، وكمية من بذور نبات القنب المخدر البانجو وزنت 500 جرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة في عملية تصنيع المواد المخدرة، وعدد وأدوات مستخدمة فى عملية التصنيع، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، و7 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدامهم الأدوات والخامات في عمليات التصنيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.