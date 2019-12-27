"قدوة.تك" ينافس على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى التصويت لصالح مشروعها "قدوة.تك" في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، والذي يهدف إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتمكين المرأة المصرية لقيادة الأعمال الواعدة والقيام بدور فعال في تطوير المجتمع.



وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتصويت سيكون يوم 24 يناير المقبل، وسيتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة في حفل توزيع الجوائز الذي سينعقد خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، في الفترة من 6 إلى 9 أبريل المقبل في مدينة جنيف بسويسرا.



وتم اختيار مشروع «قدوة.تك» الذي أطلقته الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن قائمة المشروعات النهائية المرشحة للفوز في النسخة الثامنة من مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020، عن فئة "دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في النهوض بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية".



ويهدف المشروع إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية المرأة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، ذلك بهدف إلهام المرأة وتمكينها لقيادة الأعمال الواعدة والمشاركة في عملية صنع القرار والقيام بدور فعال في تطوير المجتمع.



وتُنظم مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تلبية لمطالب أصحاب المصلحة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات لإنشاء آلية فعالة لتقييم المشروعات والأنشطة التي تعزز من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة، ومنذ تأسيسها، جذبت المسابقة أكثر من 300 ألف من أصحاب المصلحة.







