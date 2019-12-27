أمطار وصقيع حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن بعض الأماكن في مصر شهدت سقوط أمطار غزيرة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، واستمرت حتى الساعة الثامنة صباحًا.



وأضاف شاهين لـ"الدستور" أن القاهرة لن تشهد سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.



وتابع أن طقس الغدً سيكون باردًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، حيث يشعر الجميع بالصقيع، محذرًا من شدة البرودة ونشاط الرياح على السواحل الشمالية، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة منعًا لتعرضهم لأزمات برد.



وأكد أن درجة الحرارة في القاهرة ستصل إلى 18 درجة مئوية، وهذا يعني انخفاض درجات الحرارة لدرجتين الأيام المقبلة.



