تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4580 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1640 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 184 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة، 13 مخالفة "موقف عشوائي"، 20 مخالفة شروط الترخيص، و29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.