ضبط مسئول مصنع بويات غير مرخص فى أبوالنمرس

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بقيادة مديره اللواء علاء الدين سليم.



أسفرت الحملات عن ضبط مسئول مصنع لتجارة البويات "دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، لتصنيعه 210 عبوات "بويات منتج نهائي" معبأة داخل عبوات موسومة بعلامة تجارية مقلدة خلافًا للحقيقة، و39 ألف عبوة كارتونية فارغة، وإستيكر، مغشوشة ومقلدة لذات العلامة "مستلزمات إنتاج".



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.