ضبط طن سلع غذائية فاسدة بمصنع غير مرخص في القطامية

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بقيادة مديره اللواء علاء الدين سليم.



أسفرت الحملات عن ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية، لتعبئته طنا و265 كيلوجرام "دهون حيوانية، جلود دواجن، ومفروم لحوم" داخل عبوات دون بيانات "منتج نهائي" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد"، تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.