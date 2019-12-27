ضبط 15 طن زيت طعام مجهولة المصدر بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بقيادة مديره اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري



أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية لقيامه بتعبئة سلع غذائية داخل عبوات موسومة بعلامة تجارية مُقلدة، مستخدمًا خامات إنتاج مجهولة المصدر بقصد إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتم ضبط كمية قدرها 15.880 طن "زيت طعام، طحينة، خل طعام، عسل أسود، مسلى" معبأة داخل تنكات وعبوات.