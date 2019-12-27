صور 10 آلاف متسابق و340 متطوعًا بماراثون زايد

انطلق اليوم، في محافظة "السويس"، "ماراثون زايد الخيري" فى نسخته السادسة على التوالي، بمشاركة 10 آلاف متسابق.



وشاركت مبادرة Yalla volunteer (وهى إحدى المبادرات الشبابية الهادفة إلى نشر ثقافة التطوع، والمشاركة المجتمعية الإيجابية، وشرح دور المتطوعين، وتأهيلهم وتدريبهم)، بـ340 متطوعًا لتنظيم الماراثون.



وأعرب متطوعو المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة، وفخرهم بدورهم في تنظيم الماراثون، وجهودهم المبذولة على مدار الثلاثة أسابيع الماضية للاِستعداد للماراثون.



كما أشاد اللواء "عبدالمجيد صقر"، محافظ السويس، بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة للماراثون لإنجاحه، من أجل أن يحقق أهدافه الخيرية والإنسانية، مشيرًا إلى عمق العلاقة والحب والأخوة المتبادلة بين أبناء الشعبين المصرى والإماراتى منذ سنوات.