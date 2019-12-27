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محافظات

حوادث الجمعة.. إصابات الطريق تتصدر المشهد في المحافظات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
فريق المحافظات
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شهدت بعض محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، عددا من الحوادث المختلفة التي نتج عنها إصابة حالات عديدة، تختلف باختلاف الحادث، بالإضافة إلى ما تتسبه في رعب وفزع للأهالى على الطرقات، وترصد "الدستور" الحوادث التى شهدتها المحافظات منذ بداية اليوم حتى الآن.

وشهد طريق جهينة في محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ما أدى إلى أصابة 9 أشخاص، حيث إنه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة نتيجة التخطي الخاطئ، ما نتج عنه التصادم.

ولم تكن هذه الحادثه الأولى فقط فى محافظة سوهاج، حيث شهدت أيضًا، نشوب حريق داخل حوش بناحية جزيرة شندويل، مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، حيث إن النيران التهمت بالكامل، وامتدت للجرار الزراعي، وتمت السيطرة عليه وإخماده، ومن المرجح أن السبب في نشوبه حدوث ماس كهربي.

وتعد البحيرة من بين المحافظات التى شهدت عددًا من الحوادث، والتى نتج عنها إصابة العديد من الأهالى، ومصرع آخرين، حيث إن في الساعات الأولى من صباح اليوم لقيت ربة منزل بالعقد الثالث من العمر مصرعها، نتيجة تعرضها للصعق الكهربائي بعمود إنارة أمام منزلها بعزبة مارون التابعة لمركز حوش عيسى.

ولقى شابان مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة وموتوسيكل بقرية أبوالخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

واستكمالا لحوادث السير التى شهدتها محافظة البحيرة اليوم، أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات وكسور متفرقة، في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي بالكيلو 117 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وأصيب 3 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق الوفائية- الدلنجات بمحافظة البحيرة.

كما أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة نقل بالطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية"، أمام قرية قصر المصري التابعة لمركز أبوحمص بالبحيرة.

ولم تختلف كثيرًا محافظة بنى سويف فى الحوادث التى شهدتها عن السابقة، حيث لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 11 آخرين بينهم 3 أطفال، اليوم الجمعة، في 4 حوادث متفرقة، وتمَّ نقلهم إلى المستشفى.

الأول: أصيب 3 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بين نفقي أبوصالح وبياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، والثاني: أصيب 4 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف في اتجاه القاهرة.

أما الحادث الثالث، لقي مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرين جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني سويف- الفيوم الجديد، والرابع لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة.

ومن المحافظات التى شهدت حوادث اليوم "بورسعيد"، حيث لقي عامل مصرعه وأصيب 12 آخرين، جراء انقلاب سيارة ميكروباص جنوب المحافظة، كانوا يستقلونه أثناء ذهابهم إلى العمل بأحد مصانع السيارات.

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