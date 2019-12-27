مصرع وإصابة و13 مواطنًا في انقلاب ميكروباص بدمياط

انقلبت سيارة ميكروباص لنقل المواطنين، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، اليوم الجمعة مما أسفر عن حالة وفاة وإصابة عدد من الركاب.



وتوفي أحمد سمير من قرية البستان التابعة لمركز دمياط، وتم إخطار ذويه لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.



كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عيد عبد الرحمن علي 42 سنة، محمود هشام عبد الباسط 18 سنة، محمود السيد السيد 24سنة، عبد الله صبيح محمد 24 سنة، خالد محمد ابراهيم 19 سنة، هاني احمد العزبي 24 سنة، اسامه فاضل محمد جلال 20 سنة، عبد الله فتحي محمد 20 سنة، خالد السيد جمعة 30 سنة، إيمان علي مصطفى 20 سنة، محمد السيد أحمد 27 سنة، مصطفى ماهر على 22 سنة، كانوا في طريقهم لعملهم في أحد المصانع ببورسعيد.