ويسألونك عن التطبيع..!

"التطبيع" هو إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى، دون الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، هو أمر صار محققا في ظل المعاهدات الرسمية المبرمة بين بعض الدول العربية وإسرائيل؛ وما ترتب عليها من تعاملات علنية أو سرية، وعلاقات سياسية ودبلوماسية، وترتيبات أمنية، وشراكات اقتصادية. ورغم ذلك فإن الأكثر خطورة، والأجدر بالتمحيص، هو موقف الشارع العربي من "التطبيع الشعبي" مع إسرائيل؛ لأنه يعبر عن جوهر العلاقة، ومستقبلها، على مقياس طرفيه "الحرب والسلام".

ويتخذ هذا "التطبيع الشعبي" عدة مظاهر، منها: الإعلامي والصحفي، والفني المسرحي والموسيقي، والرياضي، والثقافي كالندوات والمعارض، والأكاديمي والبحثي والجامعي، وكذلك البرلماني، إذا اعتبرنا البرلمانات معبرة حقا عن شعوبها، بالإضافة إلى التطبيع الاقتصادي عبر رجال الأعمال، كما أن تفاعل آلاف من العرب مع صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، تغري بالارتقاء المادي والاجتماعي بالسفر لإسرائيل، ظاهرة خطيرة، رصدتها دراسة ماجستير في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتدعم بعض العوامل التطبيع الشعبي، ومنها في الداخل الإسرائيلي رغبة الإسرائيليين في التخلص من العزلة المفروضة عليهم في محيطهم، وسعي حكوماتهم إلى تحقيق هذا المطلب؛ لتوظيفه انتخابيا، عبر فتح منافذ لها مع الحكومات العربية، ومنها إلى شعوبها، التي توجه إليها، في الوقت نفسه، موجات من الدعاية، مستخدمة وسائل الإعلام، وفي القلب منها الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عبر صفحات مثل: "صفحة المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي"، و"إسرائيل تتحدث العربية"، وغيرهما.

ومن داخل الدول العربية، تحفز على التطبيع عدة أوضاع، منها الاستقطاب المذهبي والطائفي، والحروب الأهلية، والتنافسية السياسية، التي دفعت بعض الأطراف إلى الاستقواء بالدولة العبرية ضد خصومها المحليين. وسعي رجال أعمال عرب إلى الاستثمار مع إسرائيليين؛ طمعا في أرباح ضخمة. ناهيك عن انصراف الأجيال الأحدث سنا عن الانشغال بالصراع العربي الإسرائيلي، الذي تم تقليص دراسته في التعليم الأساسي، إلى قضايا أخرى أكثر إلحاحا، فرضتها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كالفقر والبطالة وغيرهما، خاصة في ظل نجاح إسرائيل في عرض نفسها كدولة "متقدمة" في محيط إقليمي متخلف.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تدفع السياسة الأمريكية في اتجاه التطبيع الشعبي العربي الإسرائيلي، فمن نحت مصطلح "الشرق الأوسط الكبير"، إلى صناعة "الفزاعة الإيرانية"؛ لترهيب السُّنة في دول الخليج، وانتهاء بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في إطار ما يُسمى "صفقة القرن"، تعمل كل هذه العوامل على نقل مخاوف الشعوب العربية من "الصهاينة" إلى قوى أخرى، تتضافر مع ذلك أزمات كتوتر العلاقات العربية التركية، والعربية العربية، كقطر والرباعية العربية، وبروز الإرهاب كقوة إقليمية تتحدى الدول، وتدمر الأوطان، وتشرد الشعوب، وتمثل تهديدا عاجلا تنبغي محاربته على حساب العداوات القديمة مع إسرائيل.

في المقابل تعمل عوامل أخرى على إعاقة هذا التطبيع، ومنها في الداخل الإسرائيلي حكم اليمين المتطرف، وحزبه "الليكود"، والحاخامات المتشددين، الرافض لحل الدولتين، ومبدأ التنازل عن أي أرض احتلتها إسرائيل بالقوة، مع استمراره في المحاولات التوسعية في الضفة الغربية، ومحاصرة غزة، وتهويد القدس، والحفر لتقويض المسجد الأقصى، مع عجز النظام العربي وجامعته عن أي مواجهة مؤثرة إقليميا أو دوليا. بالإضافة إلى ذلك تصاعد "الإسلاموفوبيا" عالميا، ولاسيما في الغرب، الذي تنتمي إليه إسرائيل فكريا، والمعروف أن النسبة الغالبة من الشعوب العربية تدين بالإسلام.

أما من داخل الشعوب العربية، فإن جينات العرب لم تصفُ بعد من العداء لإسرائيل، يبدو ذلك سنويا في الاحتفال بانتصار عام 1973، وانتصار "حزب الله" على إسرائيل عامي 2000، 2006، والتعاطف الشعبي العربي الواسع مع انتفاضتي الأقصى 1987 و2000، وأثناء الحروب الصهيونية ضد غزة 2007، 2008، 2012، 2014، وفي بيئة "الربيع العربي" قبل تساقط أوراق خريفه. وتُزكي هذه الحالة الأجيال التي عاشت الحروب المباشرة ضد الدولة العبرية، والتيار "القومي" في البلدان العربية، وبعض النخب، والكيانات والتنظيمات الاجتماعية كالنقابات المهنية والجامعات، ويدعم كل ذلك بعض المواقف الرسمية المتشددة من التطبيع لأنظمة عربية كالنظام السوري.

وإقليميا ودوليا، يعرقل مسار التطبيع الشعبي العربي – الإسرائيلي موقف الشعوب الإسلامية غير العربية، التي تتحفظ بعضها عليه، في ظل إهانة إسرائيل للمقدسات الإسلامية في فلسطين، مع التزام العالم سياسة "غض البصر" عن هذه الجرائم، مما يعزز الشعور بأن "رفض التطبيع" هو "أضعف الإيمان" للحفاظ على ما تبقى من كرامة الشعوب.

ولعلنا نسأل: هل التطبيع شر مطلق..؟! إنه في أحد نتائجه يُعَرّف بالآخر، وبالتالي يُقلّص حدة الصور الذهنية النمطية السلبية لحساب صور أخرى أكثر واقعية، ويمكن لإسرائيل أن تتبادل مع المطبعين الموارد كالمياه والغاز، والعمالة والسياحة، والسلع والخدمات، ولاسيما الصناعية والتكنولوجية والعسكرية المتقدمة، ناهيك عن كف أذاها وعدوانها، وحليفها الأمريكي، عن هؤلاء؛ مما يقلل حدة الصراع ونزيف الدماء في المنطقة الملتهبة أصلا.

ورغم ذلك تواجه عملية التطبيع الشعبي العربي - الإسرائيلي عدة تحديات، فقبوله شعبيا يعني تصفية القضية الفلسطينية، والقبول بالاستيطان ويهودية القدس، وإهدار حقي تقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، يُضاف إلى التحديات الأوضاع المتدهورة في سوريا وليبيا واليمن والعراق، والتوترات في لبنان والجزائر والسودان، ولا يفوتنا تشرذم المواقف العربية والإسلامية، وغياب الرؤية الموحدة الشاملة حيال التطبيع من حيث المبدأ والتطبيق.

ورغم احتدام الصراعات العربية والإسلامية الداخلية، فإنها تظل صراعات أيدولوجيات وأنظمة حكم، ورغم دفء العلاقات العربية الإسرائيلية الحالية، إلا أن ذلك لا يتعدى كونه سلام مصالح وتبعية، ولذلك يبقا التحدي الرئيسي أمام التطبيع الشعبي، هو تمسك إسرائيل بهويتها الصهيونية، بما تتضمنه من عنصرية وتكريس للصراع، وهذا الصراع ليس على أرض أو مصالح أو حتى أيدولوجيا كالأوروبي الأمريكي - السوفيتي خلال الحربين العالمية الثانية، والباردة، وإنما هو "صراع وجود"، ولا أظن أنه مرشح للتصفية النهائية إلا بفناء أحد طرفيه.