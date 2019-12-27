تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1061 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.