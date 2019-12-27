روسيا: نحتاج قرارًا بالانسحاب التدريجي من "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه يتعين على بلاده أن تتخذ قرارا تدريجيًا بشأن الانسحاب من اتفاقية "أوبك+"، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في هذه المسألة قريبًا.



وقال نوفاك، في تصريح لقناة (روسيا 24) اليوم الجمعة: "أعتقد أن هذه الصفقة ليست أبدية حيث سنظل بحاجة إلى اتخاذ قرار بشكل تدريجي بالانسحاب من أجل الحفاظ على الحصة في السوق"، موضحًا أن بلاده ستنظر في هذا الأمر قريبًا.



وأضاف وزير الطاقة الروسي أن صفقة (أوبك +) كانت فعالة، حيث انخفضت التقلبات في الأسعار وعادت الاستثمارات إلى صناعة الطاقة"، لافتًا إلى أن الأسعار الموجودة في السوق حاليا ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء.



يُذكر أن صفقة (أوبك +) بين منظمة "أوبك" والدول من خارجها تضمنت خفض إنتاج النفط، ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2017.