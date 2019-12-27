ضبط عاطل سرق "توك توك" تحت تهديد السلاح في التبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل سرق "توك توك" من قائده، تحت تهديد السلاح، في التبين.



وكانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بدائرة القسم، استغاث بها سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وقرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلًا "توك توك" قيادته استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمحل البلاغ، وفور وصولهما هدده الأخير باستخدام سلاح أبيض "كتر" واستولى منه على التوك توك قيادته كرهًا عنه ولاذ بالفرار.



بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل، مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.



بمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.